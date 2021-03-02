Москва, , 13:34 — REGNUM Китай с успехом прошёл период празднования местного Нового года и не зафиксировал впоследствии вспышек коронавируса. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

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«На сегодняшнее утро число заболевших — 114 млн во всём мире. Такова статистика. Что касается летальности, то она составляет 2,22% — это по 192 странам, которые отчитываются перед ВОЗ. Наиболее интересные события произошли в Китае. Китай отпраздновал свой Новый год, они скромнее нас и празднуют его неделю. Все, кто его встречал, должны быть максимально дома. Такого рода событие в Китае сопрягалось с массовыми переселениями — сотни миллионов ездили в свои населённые пункты», — сказал Онищенко.

Он напомнил, что китайский Новый год — это «очень публичный праздник»: «Эти карнавалы, скопления людей — мечта для коронавируса. Тем не менее, Китай преодолел ситуацию с максимальной эффективностью: число заболевших резко не выросло, 1 марта было 13 новых случаев, все они были завозными, и ни одного местного. Это очень большой успех, демонстрирующий меры властей Китая, которые с максимальной эффективностью руководят населением».