Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) появятся новые авиарейсы в Анталью (Турция). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ещё три авиакомпании начнут полёты между двумя городами — AZUR air и Nordwind (с 3 марта 2021 года), а также «Россия» (с 6 марта). Число авиарейсов увеличится до девяти в неделю.

Сейчас самолёты из Екатеринбурга в Анталью отправляет только один авиаперевозчик — компания Royal Flight.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорту разрешили открыть международное сообщение.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура заинтересовалась очередью в аэропорту Екатеринбурга