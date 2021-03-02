Стокгольм, , 13:32 — REGNUM Энтузиаст с ником HotGuuuuu смог провести необычный «эксперимент» в популярной видеоигре Valheim. Об этом 1 марта сообщило издание Kotaku.

Геймер построил огромную рампу высотой в несколько десятков метров и спустился по ней на своём корабле. Однако вместо того, чтобы упасть в воду, судно «отскочило» от поверхности моря и улетело высоко в воздух — лишь через несколько секунд персонаж HotGuuuuu смог совершить приземление на верхушке одного из деревьев.

Напомним, Valheim — это симулятор выживания, вдохновлённый скандинавской мифологией. Меньше чем за месяц игру купили больше четырёх миллионов человек.

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