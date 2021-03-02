Вашингтон, , 13:33 — REGNUM В Соединенных Штатах представлена модель KIA Carnival (Sedona) нового поколения с обновленным логотипом. Об этом сообщает пресс-служба Kia Motors America.

Внешне новинка стала больше походить на кроссовер. Автомобиль получил массивные колесные арки, тонированные стёкла, решётку радиатора с ромбовидным рисунком, а также большие колёсные диски и накладки в нижней части кузова из неокрашенного пластика.

Версия минивэна для рынка США во многом схожа с корейской. Отличие в моделях заключается в том, что на американском рынке у Carnival нет шайбы управления коробкой передач. Также в версии для рынка Соединённых Штатов имеются: боксы в основании центральной консоли, электрический привод сдвижных дверей, девять USB-разъемов и две розетки.

Ранее KIA в Южной Корее приступила к дорожным испытаниям электромобиля CV/EV. Эта модель позиционируется компанией как конкурент электрокара Tesla Model 3. Производиться авто будет на платформе E-GMP.

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