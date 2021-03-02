Киев, , 13:35 — REGNUM Сотрудники Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) закрыли въезд на территорию страны заслуженной артистке России, актрисе театра и кино Розе Хайруллиной. Об этом сообщила 2 марта пресс-служба ведомства.

«В ходе контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» выяснили, что женщина, гражданка России, находилась в Крыму в нарушение установленного порядка въезда-выезда», — сказано в сообщении.

Актриса рассказала, что ехала на Украину для участия в съёмках. Ей запретили въезжать на Украину в течение трёх лет и отправили обратным авиарейсом в Минск.

Напомним, Крым вошёл в состав России ещё в 2014 году, однако до сих пор Украина считает полуостров своей территорией и наказывает лиц, которые его посещают в обход украинской границы. Основанием для воссоединения Крыма с РФ стал референдум, проведённый вскоре государственного переворота в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники запретили въезд российской актрисе Глафире Тархановой.

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