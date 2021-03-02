Москва, , 13:30 — REGNUM Сегодня, 2 марта, российский рубль с открытия торгов оказался под давлением, уступая американскому доллару 0,6%. Причин несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Во-первых, негативный фон на внешних рынках, а во-вторых, ожидания новых санкций в отношении России со стороны США.

Еще 1 марта было понятно, что рост европейских и американских фондовых индексов это просто отскок, потому что, несмотря на его величину, в среднем на 2%, падали и цены на нефть — 3,5%, а также укреплялся американский доллар, который как правило выполняет защитную функцию.

Так что, сегодняшний переход европейского фондового рынка и фьючерсов на американские индексы к снижению, не вызвал удивления. Особенно для российских инвесторов, которым сегодня приходится учитывать еще и предстоящее объявление новых санкций в отношении некоторых граждан России, а возможно и юридических лиц со стороны США.

Список американских ограничений, вероятно, будет опубликован 2 марта вечером, заранее сложно предугадать насколько он окажется жестким, так что рубль на всякий случай занял середину своего дневного торгового диапазона 73,90−75,30 к американскому доллару.

В случае если итоговый вариант новых санкций окажется более мягким чем ожидается, можно ожидать возврата курса российской валюты к нижней границе диапазона 73,90 руб./доллар.

В случае более жесткого варианта отметка 75,30 может и не устоять, пропуская курс к 76,00 за доллар США и активируя сценарий среднесрочного падения рубля к 78,00−80,00», — считает эксперт.

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