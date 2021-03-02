Москва, , 13:30 — REGNUM Трёхлетний мальчик доставлен в больницу с острым отравлением наркотическим веществом. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице.

В пресс-службе рассказали, что ребёнка госпитализировали из квартиры, расположенной на юго-западе Москвы.

«По результатам медицинского обследования у ребенка диагностировано острое отравление наркотическим веществом», — сообщили в СК.

По факту случившегося следователи начали доследственную проверку, они выясняют причины и обстоятельства случившегося.