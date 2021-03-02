Кемерово, 2 марта 2021, 13:29 — REGNUM В Кемеровской области заработал региональный интернет-портал о национальных проектах. Об этом сообщается на сайте кузбасского правительства.
По словам заместителя губернатора региона по экономическому развитию Константина Венгера, задача нового ресурса — в простом и удобном формате рассказывать жителям о том, какие улучшения происходят в здравоохранении, образовании, социальной сфере, науке, культуре, спорте, экономике.
«Новая цифровая платформа позволит донести эту информацию до максимально широкой аудитории, чтобы каждый кузбассовец мог увидеть, как национальные проекты помогают менять жизнь вокруг нас», — подчеркнул Венгер.
На портале собрана информация о реализации нацпроектов на территории Кузбасса с 2019 года.