Кемерово, , 13:29 — REGNUM В Кемеровской области заработал региональный интернет-портал о национальных проектах. Об этом сообщается на сайте кузбасского правительства.

По словам заместителя губернатора региона по экономическому развитию Константина Венгера, задача нового ресурса — в простом и удобном формате рассказывать жителям о том, какие улучшения происходят в здравоохранении, образовании, социальной сфере, науке, культуре, спорте, экономике.

«Новая цифровая платформа позволит донести эту информацию до максимально широкой аудитории, чтобы каждый кузбассовец мог увидеть, как национальные проекты помогают менять жизнь вокруг нас», — подчеркнул Венгер.

На портале собрана информация о реализации нацпроектов на территории Кузбасса с 2019 года.