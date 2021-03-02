Иерусалим, , 13:37 — REGNUM Правительство Израиля проголосовало 1 марта за то, чтобы наградить медалями военнослужащих Армии обороны Израиля, которые служили в Южном Ливане в годы после войны 1982 года. Об этом сообщает Times of Israel.

Предложение о награждении медалями было поддержано министром обороныИзраиля Бени Ганцем, который в ноябре 2020 г. одобрил рекомендацию ЦАХАЛА официально признать восемнадцатилетнее присутствие армии в зоне безопасности военной кампанией.

Ганц, бывший начальник штаба Армии обороны Израиля, служил связным между израильскими военными и армией Южного Ливана в 2000 году. Ганц, в то время бывший бригадным генералом, известен как последним израильским солдатом, покинувший Зону безопасности.

«Как последний солдат, покинувший Ливан, сегодня я чувствую большую честь выразить признание тысячам солдат и братьев по оружию, тем, кто вернулся домой, и тем, кто этого не сделал», — отметил Ганц на странице в соцсети твиттере 1 марта. Он добавил, что будет работать над тем, чтобы медали были вручены как можно скорее.