Минск, , 13:29 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко не обсуждали на встрече в Сочи 22 февраля трансфер власти в республике. Об этом 2 марта заявил белорусский президент на совещании в Минске по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере, его слова приводит агентство БелТА.

По словам президента Белоруссии, в ходе встречи с главой российского государства в Сочи ими обсуждались взаимодействие в рамках Союзного государства двух стран, вопросы кооперации, военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, а также противостояние различным вызовам, включая внешние.

«При этом, например, тема предоставления Беларуси российского кредита не обсуждалась, и ее изначально не было в повестке дня. Равным образом не поднимался вопрос так называемого трансфера власти, о чем писали некоторые ресурсы», — говорится в материале журналистов агентства.

«Контекст этих переговоров, если можно так сказать, ограничен был рамками Союзного государства. Изначально — как создавалось Союзное государство, о чем договаривались, на каком уровне находимся сейчас и на что способны выйти», — также уточнил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что большая часть того, что было написано в СМИ про его встречу в Сочи 22 февраля с президентом России Владимиром Путиным — «это полная брехня и выдумки».