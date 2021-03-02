Барнаул, , 13:25 — REGNUM Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе общения с педагогами Алтайского края, заверил, что в России будут продлены программы по оснащению школ современным IT-оборудованием. Как передает корреспондент ИА REGNUM, более того, планируется осуществить проекты даже в сельских образовательных заведениях.

Мишустин напомнил, что в 15 регионах России в качестве эксперимента внедряется цифровая платформа. Кроме этого, создаются кванториумы, технорапки.

«До 2024 года будет открыто порядка 224 таких технопарка. Также у нас есть проект «Точка роста» для сельских школ. Их по всей стране планируется где то 24,5 тысячи. Предусматриваются соответствующие средства федерального бюджета», — пояснил глава правительства Росиии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, благодаря учащимся 10 класса школы №53 Барнаула, рассказавшим главе российского правительства Михаилу Мишустину о своем исследовании о скорости и доступности интернета в Сибири, данное учебное заведение будет включено в эксперимент по реализации цифровой образовательной среды.

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