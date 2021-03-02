Кострома, 2 марта, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Костромская пенсионерка спорит с городской больницей Костромы о том, что явилось причиной её артроза — старость или некачественно оказанная медицинская помощь. Об этом со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

https://adm44.ru Городская больница Костромы

В 2017 году женщина попала в дорожно-транспортное происшествие и получила травмы ног. Скорая помощь отвезла её в травмпункт костромской больницы, где ей диагностировали перелом ноги, сделали рентген и наложили гипс.

Через некоторое время женщина почувствовала сильные боли в ногах и настояла на том, чтобы через 4 месяца после первого приёма ей сделали МРТ. Исследование показало наличие дополнительных травм — разрыва мениска и артроза коленей.

В результате заявительнице пришлось пройти курс лечения в ярославском санатории и взять длительный больничный лист. Она считает, что если бы врачи вовремя назначили детальное обследование и осуществили качественную диагностику, артроза можно было бы избежать.

Больница не согласилась с доводами женщины. В своём ответе врачи указали, что назначать МРТ сразу после аварии было бессмысленно — отёк тканей и переломы рядом с коленными суставами могли помешать врачам интерпретировать снимок. Также медики отметили, что одними из факторов развития артроза могли являться пожилой возраст заявительницы, лишний вес, чрезмерная нагрузка на коленные суставы и наличие ранних травм.

Решение о том, должна ли больница выплатить женщине 250 тысяч рублей морального вреда и компенсировать 50 тысяч рублей за лечение в санатории, суд примет в ближайшее время.