Кемерово, , 13:23 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил ускорить процесс расширения «зелёных поясов» вокруг Кемерова и Новокузнецка. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

«Новые границы должны быть установлены до 1 июля 2021 года», — говорится в официальном сообщении. — Ранее губернатор поддержал инициативу жителей и экологов об увеличении площади лесозащитных зон Новокузнецка и Кемерова».

Как сообщало ИА REGNUM, «зелёный пояс» вокруг Новокузнецка вырастет на 6,1 тыс. гектаров. Общая его площадь составит 13,5 тыс. гектаров.

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