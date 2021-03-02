Саратов, , 13:35 — REGNUM В Заводском районе Саратова рядом с домом по улице Чернышевского, 19 установлен памятник герою Корнея Чуковского Робину-Бобину Барабеку. Памятник своим появлением обязан тёзке-магазину, который раньше находился в доме напротив.

Как сообщает пресс-служба комитета по туризму области, саратовский памятник вошел в энциклопедию самых необычных скульптур России. Всех участников всероссийского конкурса «скульпТУТУра» объединили в специальную энциклопедию, нанесли на интерактивную карту и увековечили в 3D-моделях. Порядка 100 объектов можно рассмотреть с разных сторон и узнать о них интересные факты (имя скульптора, размер и материал скульптуры, легенды, связанные с памятником).

Как сообщало ИА REGNUM, в ямальском городе Ноябрьске жители выбрали имя скульптуре комара из Детского парка. Имя комару выбирали путём голосования на портале «Живём на Севере». Среди 34 названий жители города выбрали «Валеру».

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