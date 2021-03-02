Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Популярный стример Ченс «Sodapoppin» Моррис отказался играть на ролевых серверах GTA Online, потому что «работа в игре стала слишком похожа на настоящую». Об этом 1 марта сообщило издание Kotaku.

В GTA RP Ченс Моррис отыгрывает персонажа по имени Кевин Випалу — менеджера небольшого ресторана. По словам стримера, в какой-то момент у его героя появилось так много работы, что играть за него стало утомительно и неинтересно.

Изначально Sodapoppin планировал «убить» своего персонажа и, таким образом, прекратить его историю в GTA RP. Однако позже юноша решил просто сделать перерыв и, возможно, вернуться в игру через некоторое время.

Напомним, на ролевых серверах GTA Online пользователи предпочитают не выполнять задания, а отыгрывать роли различных придуманных персонажей. Такой вид досуга приобретает всё большую популярность — в частности, на сервисе Twitch.

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