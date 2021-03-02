Москва, , 13:22 — REGNUM Россия готовится к предстоящей министерской встрече ОПЕК+. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что этой темой занимается вице-премьер Александр Новак. При этом анонсировать ожидания от этой встречи официальный представитель Кремля не стал.

«Эти встречи и вообще рынок нефти и нефтепродуктов любят тишину, — подчеркнул Песков. — Мы никогда не предвосхищаем наши ожидания, не анонсируем их».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта состоится встреча технического комитета ОПЕК+, 3 марта свои рекомендации озвучит министерский мониторинговый комитет, а 4 марта пройдёт заседание ОПЕК+ на уровне министров, где и будет принято окончательное решение о параметрах сделки.

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