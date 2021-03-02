Лондон, , 13:33 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил бывшего президента СССР Михаила Горбачёва с 90-летием и отметил, что его приверженность открытию советского общества — пример для всех. Сообщение от политика опубликовано в телеграм-канале британского посольства в Москве.

«В это непростое время, когда странам как никогда важно объединиться и работать сообща, чтобы не замкнуться внутри себя, ваша неутомимая приверженность открытию советского общества продолжает служить примером для всех нас», — отметил Джонсон.

Британский премьер добавил, что и он сам, и весь его народ восхищается «мужеством и высочайшими моральными качествами» Горбачёва, которые тот проявил, когда добивался мирного завершения холодной войны. В юбилей Джонсон пожелал бывшему советскому лидеру крепкого здоровья и радостного дня.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин в своём поздравлении назвал Горбачёва яркой, неординарной личностью и выдающимся государственным деятелем, значительно повлиявшим на ход истории.

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