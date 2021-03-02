Москва, , 13:23 — REGNUM За счет выявления контрафактной продукции в 2020 году Федеральной таможенной службой (ФТС) России был предотвращен ущерб правообладателям на 4,5 млрд рублей. Об этом 2 марта сообщил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В 2020 году таможенные органы выявили свыше 13 млн единиц контрафактной продукции. Был предотвращен ущерб правообладателям на сумму более 4,5 млрд рублей», — заявил Шкляев.

При этом представитель ФТС призвал проводить информационную работу по выработке среди населения нетерпимости к контрафактной продукции, а также предпринимать шаги к совершенствованию процесса выявления и ликвидации незаконных товаров.

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