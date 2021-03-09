9 марта 2021 | Время чтения 14 мин

Среди горожан разных стран весьма расхоже отрицательное отношение к людям, живущим на улице, и представление, что они бесполезны для общества. А кому-то даже не нравится идея платить налоги, часть которых будет использована для содержания бесплатных столовых, ночлегов, лекарств для бездомных, пособий для постоянно неработающих и прочих благ для тех, кого они называют «социальными паразитами», живущими за счёт труда общества.

Хэтти Герц, , 19:23 — REGNUM



Хетти Герц © ИА REGNUM

Куска лишь хлеба он просил, И взор являл живую муку, И кто-то камень положил В его протянутую руку. — Михаил Лермонтов, фрагмент

Идя по улицам, мы многое не замечаем, словно в каждом городе есть своя скрытая сторона, которую можно сравнить с известным всем Лютным переулком из мира Гарри Поттера, в который никто по доброй воле не хотел бы попасть: он зловещ и мрачен, там не видно света, и он населён теми, кого избегают обитатели остального мира.

Пока зима ещё не отступила, хочется совершить своего рода прогулку по холодным улицам той самой незаметной жизни — рассказать про невидимых людей, обитателей «Лютного переулка жизни», которых не затрагивает праздничное тепло, но очень крепко обнимают дожди и морозы. Это люди, которые постоянно перед нами, но при этом невидимы, потому что таков уж наш выбор. Это те, у кого нет своего дома, кто вынужден жить на улице. И они есть практически в каждом городе в любой стране (кроме, пожалуй, пары-тройки).

Хетти Герц © ИА REGNUM

Помнится, во время своей поездки по предрождественской Бельгии я провела личный небольшой эксперимент и пообщалась с очень большим количеством бездомных людей, с большим количеством работников организаций, которые занимаются или должны заниматься ими. Я приблизилась к линии контраста, к месту соприкосновения света и тьмы. Каждый из тех людей оказался на улице по разным причинам: кто-то по болезни, кто-то не смог интегрироваться в новой стране, у другого семейные неурядицы, а для кого-то в его бездомной жизни оказалось виновато государство. Конечно, есть и такие, кто сам сделал подобный выбор, но несмотря на расхожее представление, что в Европе можно оказаться на улице только по своему желанию, в действительности таких добровольцев очень мало. Говорить со всеми этими людьми — всё равно что пройти через большую библиотеку человеческих историй. А можно даже не говорить, а просто слушать, словно шёпот книг.

Мальчик Хамса — сын беженки из Африки Хетти Герц © ИА REGNUM

Как этим людям помогают, скажем, в Европе, и помогают ли? В одном только Брюсселе есть несколько десятков организаций, занимающихся бездомными, и я прошла большую часть из них, поговорила с их работниками. Действительность оказалась очень похожей на сцену театра: ты видишь густой лес и красивые дома, но это всего лишь фасад — они не настоящие. Большая часть лозунгов этих организаций выполняет роль красивых декораций. Брюссель — большой город с хорошей системой метро и другого общественного транспорта, но всё равно поездка от одного места до другого занимает много времени. За один день можно пообщаться с тремя или четярьмя организациями и потерять время и деньги на проезд. В каждом месте работники, как правило, не знают, что делать с человеком. Они записывают его историю, имя и номер удостоверения личности, заносят всё в базу данных, а затем дают телефон и адрес другой организации, которая, как и они, «занимается помощью», и очень рекомендует обратиться туда. И человек ходит по кругу, от одной к другой, с одним и тем же результатом, зато в самих организациях за счёт одного человека прибавляется статистики, отчёт о проделанной работе и, вероятно, это тоже сказывается на увеличении финансирования. А человек тем временем действительно потерян и не знает, как ему самому найти выход, он обращается за помощью и не получает её.

Разумеется, есть и более светлые стороны в этом вопросе. В Брюсселе, как и во многих городах других стран, есть хорошие социальные столовые, где бесплатно и нормально кормят тех, кто в этом нуждается. Есть бесплатные душевые и прачечные, где можно привести себя в порядок. В отдельных городах есть система помощи женщинам с гигиеническими принадлежностями в критические дни. И есть ночлеги, в которых человека примут, накормят и положат спать в действительно чистую и тёплую кровать — в таких местах всё очень аккуратно и за порядком хорошо следят. С каждым человеком говорит социальный работник, выясняя причину его положения, но глядя на тех, кто приходит туда ночевать, понятно, что никакого результата эти беседы не имеют — просто работник делает свою работу. Разумеется, каждая из услуг имеет своё расписание, и никто не может находиться там столько, сколько ему хочется. В ночлег нужно записаться до 16 часов, прийти туда можно после 20, а ровно в 7 утра нужно покинуть место. Если ты не записался по телефону, тебя туда не примут, и не важно, что на улице зима.

Хадидже — дочь беженки из Афганистана Хетти Герц © ИА REGNUM

В этих ночлегах, как правило, ночь от ночи спят одни и те же люди, что демонстрирует неэффективность системы. Многие живут так годами, носят в больших сумках все свои вещи, в которых вся их жизнь и, скорее всего, они никогда из этого круга не выберутся. Бездомность оставила на них свой неизгладимый след, впечаталась в лица и превратилась в образ жизни.

Среди людей, с которыми я говорила, мне попался и один палестинец. На тот момент он уже больше года пытался уехать из Бельгии, но государство не возвращало ему документы, и он никуда не мог пристроиться и как-то наладить свою жизнь. Он был беженцем, как можно догадаться, уехал из Израиля по своим причинам и застрял в Брюсселе — местами довольно недружелюбном и очень холодном в зимнее время городе. Я говорила с ним как раз пасмурным декабрьским утром рядом с неприветливым по дизайну государственным центром по вопросам политического убежища. Стёкла у здания крепкие, но дырок от пуль в нём всё равно было много, что весьма показательно и не добавляло позитивного настроя. Этот мужчина, назовём его Хасан, приходил туда каждый день в надежде получить свой паспорт. Он уже давно понял, что Бельгия ему не подходит, и запросил возврат своих документов, чтобы смочь работать, собрать какие-то деньги и уехать в Америку. Но так получилось, что он оказался на обочине и выпал из системы. Без документов человек не может зарабатывать, получать перевод от родных и друзей и банально снимать хоть какое-то жильё. Так Хасан и кочевал каждый день между ночлегами, столовыми, душевыми и отделением МВД по делам политического убежища. Мы пожелали друг другу всей возможной удачи и разошлись каждый в свою сторону.

Хетти Герц © ИА REGNUM

На самом деле именно Хасан мог бы избежать жизни на улице и, вероятно, его ситуация была обусловлена недостаточной информированностью о своих правах и возможностях. Беженцам в Европе как раз весьма эффективно помогают, предоставляя даже бесплатных адвокатов, но за этой помощью нужно, разумеется, обратиться и знать о её существовании.

Перед Рождеством я вернулась домой в Испанию и решила продолжить наблюдение в течение ещё пары недель. В Испании ситуация немного попроще, да и климат, признаться, в разы дружелюбнее и теплее и, как иллюзорное следствие, испанцы очень расслабленный и тёплый народ.

Хетти Герц © ИА REGNUM

У людей, которые в Испании внезапно оказались без дома (по семейным обстоятельствам или вследствие затруднений с оплатой аренды) больше шансов не потеряться, если вовремя предпринять шаги. Например, есть организация Samur Social, которая очень эффективно работает. Их машина обязательно приедет по вызову, и человека на время устроят в один из их центров или отелей, где обязательно будет бесплатное питание три раза в день, кровать в комнате (если постояльцев очень мало, то человек может даже один быть в четырехместном номере), доступ в Интернет, и при этом сотрудники организации будут действительно решать вопрос дальнейшей программы помощи каждому отдельному человеку. В таких центрах нельзя оставаться долго, но обратно на улицу человека не отправляют.

Комната в центре для иммигрантов. Мадрид Хетти Герц © ИА REGNUM

В одном из центров Samur я познакомилась с мальчиком Анхелем. Ему было 17, он со своей младшей сестрой и мамой оказался без дома в связи с семейной ситуацией и отсутствием оплачиваемой работы у их мамы (в Испании нередко такое явление, как домохозяйка). Samur Social в таких ситуациях задействует Красный Крест и муниципальные социальные службы, чтобы обеспечить семье ежемесячную финансовую помощь на аренду жилья. И довольно скоро они смогли переехать из центра. Случаи, когда система помощи работает, очень важны, в особенности когда в сложной ситуации оказывается мама с детьми или отдельно несовершеннолетние. У детей могут быть неблагополучные родители, от которых они сбегают, но дети не должны страдать из-за того, что им не повезло с мамой и папой. Перед ними лежит большая жизнь, и у них должен быть шанс её пройти, стартовав из нормальных жизненных условий, а не с улицы, ведь как бы нам ни хотелось думать иначе, а условия, в которых ребёнок вступает во взрослую жизнь, определяют очень и очень многое.

Увы, не все к ним обращаются, не все про них знают, поэтому число живущих на улицах Испании тоже довольно немаленькое и примерно поровну распределяется между гражданами и резидентами.

Хетти Герц © ИА REGNUM

Русскоязычные резиденты из России, Белоруссии и Украины по какой-то причине реже позволяют себе обращаются в такие места, выбирая, например, просто жить на пляже южного городка или пробуя вписаться куда-то на подработку, пусть даже и нелегально, с плохими условиями труда (таких случаев немного, и именно в Испании остаться без документов со всеми последствиями довольно сложно, и это почти всегда является результатом личного выбора человека не регулировать свой статус): даже с истекшей учебной или рабочей визой можно найти легальное решение, чтобы остаться, не прибегая к помощи дорогостоящих адвокатов. Я сама, не будучи юристом, помогала со сбором документов в трёх таких случаях, и у всех всё получилось.

Есть люди, которые изначально приехали в Испанию как туристы, а затем уже решили, что им не хочется уезжать обратно. Однако без языка не найти работу, а без работы не снять жильё, да и в отелях жить на постоянной основе не очень разумно. И наиболее авантюрные и смелые решают попробовать попросить убежище, чтобы не остаться без документов и без крыши над головой. И хотя в этой процедуре существуют свои правила, испанский характер вносит в них свои поправки, поэтому даже пропустив все законные сроки, человек всё равно может обратиться за убежищем, и ему не откажут в заведении дела. Если у человека при этом нет источника дохода, сбережений и места для постоянного проживания, его обязательно поселят в один из центров для беженцев.

У многих есть предубеждения в отношении таких мест и подобного статуса, но это лишь из-за того, что в странах бывшего СССР под понятием «беженец» обычно подразумеваются не вполне благополучные категории людей из ближнего зарубежья и неуютные места их проживания по типу каких-то самоорганизованных лагерей.

Хетти Герц © ИА REGNUM

В Испании же, например, это очень цивильные жилые комплексы со всеми необходимыми удобствами и круглосуточным персоналом. Человек живёт там совершенно бесплатно, его полноценно кормят, у него есть Интернет (если нет своего компьютера, в центре всегда есть комната с несколькими машинами, которыми можно пользоваться), он получает бесплатное медицинское обслуживание, средства личной гигиены, адвоката, который занимается его делом, оплачиваемый государством проездной и небольшую сумму на карманные расходы. Так как у любого постояльца любого из этих центров есть всё необходимое, этой небольшой суммы вполне достаточно, чтобы чем-нибудь себя порадовать, сходить несколько раз в кафе или просто отложить эти деньги. А ещё время от времени эти центры организуют экскурсионные поездки по историческим достопримечательностям региона.

В этих же центрах каждому желающему обязательно помогут в изучении языка и в приобретении востребованной специальности. Там же бесплатно предоставляют необходимые лекарства и если требуется, человеку сделают операцию — опять же бесплатно. Так, одному из беженцев из Белоруссии, которого я знала, проживавшему в таком центре на юге Королевства Испании, государство без задержек и проблем одобрило пересадку сетчатки для обоих глаз.

Витрина магазина в Брюсселе Хетти Герц © ИА REGNUM

Большинство беженцев и других иммигрантов устраивает свою жизнь в новой стране и сливается с местным населением. Но периодически кто-то таки выпадает из системы и, как и некоторые граждане, становится одним из невидимых людей. Нередко с ними борются как с явлением на государственном уровне, не прибегая к социальной защите и помощи, потому что они «портят впечатление от города», мешают более благополучным его обитателям и вызывают у них дискомфорт и чувство небезопасности. Во многих крупных городах распространено такое явление, как «защитная/враждебная архитектура». Она направлена на то, чтобы бездомные люди не могли прилечь или сесть около магазинов, чтобы им было неудобно или невозможно спать на скамейках в парках или на улицах, обустраивать сон под мостами. Таким образом, те, кого мы обычно не хотим замечать, становятся ещё более призрачными обитателями города.

Дружественная скамейка в Иерусалиме Хетти Герц © ИА REGNUM

Разумеется, такой дизайн городского пространства направлен не только на борьбу с бездомными людьми, но и на более широкое поддержание общего порядка, на снижение количества актов вандализма — дизайн городской среды продуманно контролирует поведение человека. Монолитную каменную скамью намного сложнее сломать или унести, чем обычную деревянную, а покатые или волнообразные поверхности с выступами препятствуют не только желанию вздремнуть, но и возможности прокатиться по скамейке или бордюру на скейтборде. Если вы когда-нибудь замечали, насколько неудобна та или иная поверхность в общественном месте, но не могли понять, почему её такой сделали, то ответ именно в этом: во многих городах объекты пространства продуманы и созданы такими, чтобы у человека была возможность присесть на пару минут, попить воды, дождаться транспорта, перевести дух, сориентироваться и пойти дальше, а не задержаться, нормально отдохнуть или даже вздремнуть. Изогнутые, металлические, бетонные, покатые, короткие или сегментированные скамейки и разные имитации сидений, узкие тротуары, тротуары с подсветкой или вымощенные камнями, по которым даже ходить не очень комфортно, статуи, кадки с растениями и другие объекты в углах зданий или у входа и многое другое — это всё так называемая враждебная архитектура, которую её сторонники обычно называют защитной.

Удобные каменные сиденья в Иерусалиме Хетти Герц © ИА REGNUM

У определений «враждебная» и «защитная» есть свои аргументы, и каждая сторона перетягивает одеяло на себя. На самом деле подобные решения в дизайне общественных пространств хоть и нельзя назвать благом или красотой, но и однозначным злом они тоже не являются. Городское пространство должно быть как удобным, так и максимально безопасным для всех. Никому не нравится соседствовать с бездомным человеком, которому негде помыться и у которого может быть какое-то психическое расстройство или другое заболевание, и который может быть нетрезв и, как следствие всего, непредсказуем в поведении, поэтому многие, когда узнают о явлении враждебной\защитной архитектуры, однозначно встают на сторону таких решений. Однако покатые металлические скамейки, наземная подсветка и шипы на тротуарах хоть и могут предотвратить образование там ночлега, но никогда не решат саму проблему бездомности, а система помощи незащищённому слою населения, как видно, мало где хорошо налажена, и вопрос в данное время не имеет простого решения. Так стоит ли через элементы дизайна делать и без того сложную жизнь ещё сложнее? У каждого человека должен быть дом — эта мысль кажется такой очевидной, логичной, но при этом является не такой простой в осуществлении.

Короткие скамейки — пример враждебного дизайна. Иерусалим Хетти Герц © ИА REGNUM

Среди горожан разных стран весьма расхоже отрицательное отношение к людям, живущим на улице, и представление, что они бесполезны для общества. А кому-то даже не нравится идея платить налоги, часть которых будет использована для содержания бесплатных столовых, ночлегов, лекарств для бездомных, пособий для постоянно неработающих и прочих благ для тех, кого они называют «социальными паразитами», живущими за счёт труда общества. Но эту небезынтересную сторону вопроса рассмотрим в следующий раз.