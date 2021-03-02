Киев, , 13:19 — REGNUM Печерский районный суд Киева санкционировал задержание известного блогера и политика Анатолия Шария. Об этом сообщило 2 марта издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов издания, решение было вынесено ещё 25 февраля 2021 года.

Блогер прокомментировал информацию в своём Telegram-канале:

«Я считаю, что это прекрасно, учитывая повестку на допрос на 5 марта. Они решили с нарушением закона осуществлять каждое свое действие?» — написал Шарий.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала документ о подозрении Шария в государственной измене. Блогеру вменяют в вину, в частности, выступления в эфирах российских телеканалов, критику украинских властей и даже «пропаганду двуязычия» на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СБУ заявили, что обнаружили внесение заведомо ложных данных во время перерегистрации «Партии Шария».

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