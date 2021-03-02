Москва, , 13:16 — REGNUM Кремль пытался уточнить детали предложения американского предпринимателя Илона Маска президенту России Владимиру Путину пообщаться в соцсети Clubhouse, но не получил никакого ответа. Об этом 2 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это, видимо, наверное, было какое-то недоразумение, потому что мы тоже, собственно, задали вопрос, дабы уточнить детали этого предложения», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что журналисты кремлевского пула, задавшие Маску вопрос в Twitter, не получили никакого ответа, «поэтому, скорее всего, эта тему уже исчерпана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский инженер и бизнесмен Илон Маск, являющийся главой компаний Tesla и SpaceX, обратился с предложением к президенту России Владимиру Путину пообщаться в социальной сети Clubhouse, которая создана для голосового общения и онлайн-конференций.

Позже Песков заявил, что со стороны Маска прозвучало «очень интересное предложение» об общении, однако в Кремле предстоит понять, «что имеется в виду, что предлагается».

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