Калуга, , 13:18 — REGNUM Около семи тысяч нарушений законодательства об охране прав и законных интересов несовершеннолетних и молодежи было выявлено в 2020 году в ходе осуществления прокурорского надзора, сообщила 2 марта корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

По её словам, за год прокурорами было опротестовано свыше 600 незаконных нормативных правовых актов, внесено 1550 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено более 1630 должностных лиц, к административной — свыше 350. В суд предъявлено около 760 исковых заявлений в защиту прав несовершеннолетних. Своевременно принятые меры по организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при осуществлении выплат на поддержку семей с детьми от трёх до семи лет позволили не допустить возникновения социальной напряженности. Семьям было выплачено свыше 63 млн рублей, восстановлены права более двух тысячи детей. Состояние законности в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот потребовало принятия комплекса мер надзорного характера. В результате рассмотрения актов прокурорского реагирования увеличен на 30 млн рублей размер предусмотренного в региональном бюджете финансирования, за счёт которого приобретено 109 жилых помещений. В 2020 году жилье получили 175 человек (в 2019 году — 68).

«Также приняты меры в целях предотвращения доступа несовершеннолетних в образовательных организациях к информации, не совместимой с целями и задачами обучения и воспитания, пресечению распространения в сети Интернет информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию. В этих целях прокурорами направлено в суд 150 заявлений и 16 заявок о блокировке ресурсов через сайт Роскомнадзора», — сказала Искрина Басулина.

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