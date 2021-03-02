Барнаул, , 13:14 — REGNUM Педагоги Алтайского края в ходе встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным поинтересовались дальнейшей судьбой программы"Земский учитель». Как передает корреспондент ИА REGNUM, общение происходило в школе номер 53 Барнаула. Туда приехала, в том числе, и Юлия Скорых — учитель из небольшого горного алтайского села Большая Тихая.

Как выяснилось, Михаил Мишустин знаком с работой этого педагога по телевизионной передаче.

«Про то, как вы работаете с детьми, показали замечательную передачу, вас они уже полюбили. В ваших глазах такая романтика. Программа «Земский учитель» будет продлена и мы посмотрим, какими ещё способами помочь обустроиться тем учителям, которые приезжают в регионы после окончания педагогических университетов и работают в удалённом месте», — отметил глава российского правительства.

Михаил Мишустин также поинтересовался, а есть ли интернет в школе села Большая Тихая. Оказалось — нет. Тогда премьер-министр напомнил, что будет — до конца 2021 года.

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