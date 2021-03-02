Москва, , 13:13 — REGNUM Инфантильное мышление принуждает украинское руководство отказываться от российской вакцины от COVID-19. Об этом во время онлайн-брифинга на тему «Промежуточные итоги борьбы с пандемией коронавируса» заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия»).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

«Украина из-за инфантильного мышления и вместо вступления в договор по нашей вакцине показывает мальчишество, непродуманную и человеконенавистническую форму. Эпидемии останавливали войны, а тут они её разжигают», — сказал Онищенко.

По его словам, украинские руководители «уедут за рубеж», а население Украины останется.