Лос-Анджелес, США, , 13:13 — REGNUM Riot Games объявила, что в 2021 году крупнейшие киберспортивные чемпионаты по играмValorantи League of Legends пройдут в Рейкьявике (Исландия). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта сообщили в пресс-службе компании.

Представители Riot Games также рассказали, что для развития своих киберспортивных дисциплин разработчики расширят партнёрские отношения с компанией Verizon. Она станет официальным поставщиком беспроводного 5G-интернета для будущих соревнований по League of Legends и Valorant.

Международный турнир Mid-Season Invitational (MSI) по League of Legends стартует 6 мая 2021 года — финал состоится 23 мая. Участие в нём примут 12 лучших команд из региональных лиг.

А уже 24 мая 2021 года стартует VCT Masters — первое событие международного масштаба в рамках Valorant Champions Tour. За победу в нём сразятся десять команд со всех стран мира.

Напомним, Riot Games — это американская компания-разработчик видеоигр, наиболее известная по созданию League of Legends. Сейчас она работает сразу над несколькими проектами: играми разных жанров, мультсериалами и комиксами.

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