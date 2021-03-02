Подольск, Московская область, , 13:13 — REGNUM Доследственную проверку по факту смерти трехлетней девочки в больнице в подмосковном Подольске, куда ее доставили после пожара в квартире, где она находилась без присмотра взрослых, начали следователи. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СК России по Московской области.

«Следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка по факту смерти 3-летней девочки в результате пожара», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, по предварительным данным, 1 марта около 16:00 мск в многоквартирном доме в Подольске соседи услышали громкий хлопок из находящейся рядом квартиры и вызвали пожарную службу, после того, как почувствовали запах дыма.

«Возгорание произошло в квартире, где находилась малолетняя девочка без присмотра взрослых. Она была госпитализирована, но несмотря на оказанную помощь скончалась», — отмечается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что, согласно предварительным заключениям эксперта, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

«В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств, приведших к гибели ребёнка. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям матери девочки. Запрошен характеризующий материал, проводятся опросы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта стало известно, что молодой человек спас своего соседа во время пожара в квартире девятиэтажного дома в Башкирии.