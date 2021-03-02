Уфа, , 13:18 — REGNUM Охранника коррекционной школы для слабовидящих детей обвинили в сексуальном насилии в отношении двух девочек в Уфе. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в сентябре прошлого в Уфе 58-летний фигурант уголовного дела охранял интернат № 28 для слабовидящих и слепых детей. Следователи считают, что он совершил сексуальное насилие над двумя воспитанницами.

По данному факту было возбуждено уголовное по признакам насильственных действий сексуального характера, которые были совершены в отношении детей.

Отмечается, что обвиняемый сотрудник частной охранной организации «Фортуна» свою вину признал. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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