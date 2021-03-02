Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Совещание по поводу застройки в Петербурге территории блокадного дота «Ижора» неким храмом пока проводить преждевременно. Об этом депутату Заксобрания Оксане Дмитриевой сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Ранее обеспокоенность возможной застройкой высказали местные жители юга города и муниципалы из МО №72. В доте «Ижора» развернут музей, посвященный Великой Отечественной войне, а Санкт-Петербургская епархия, как и какие-либо ее приходы, не подавали заявку на постройку храма на улице Димитрова. Заявителем выступил некий житель Канонерского острова, бизнесмен Павел Сергеев, действующий якобы в интересах ООО «Просторы-2».

Глава МО №72 Павел Швец указал напомнил, что, по статье 39 Гражданского кодекса РФ, с заявлениями на такую застройку могут обратиться заинтересованные физические или юридические лица, но никаких документов, связывающих заявку с религиозными организациями, ему не предоставили.

ООО «Просторы-2» же, согласно ЕГРЮЛ, занимается лишь «покупкой и продажей собственного недвижимого имущества», а код 94.91 «Деятельность религиозных организаций» среди видов ее уставной деятельности отсутствует.

Депутат Оксана Дмитриева попросила вице-губернатора Линченко провести совещание в связи с вновь открывшимися перспективами такой загадочной застройки, но он счел это преждевременным.

«Николай Линченко ответил на мой запрос по поводу недопустимости застройки территории народного музея ДОТ, оборонительного рубежа «Ижора» в Купчино. Линченко пишет, что «предложения инициативной группы граждан направлено девелоперу ООО «Просторы-2», — пояснила Дмитриева.

Как сообщал Швец, из документов о застройке можно сделать вывод, будто речь идет об интересах православного прихода храма Димитрия Солунского, но он уже получил в аренду другую землю неподалеку.

Ранее руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской епархии Наталья Родоманова подтвердила СМИ, что «представители РПЦ и приходов не подавали в органы власти заявления с просьбой предоставить для участка площадью 0,6 га на улице Димитрова», но будут приветствовать строительство там храма.

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