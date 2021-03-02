Джакарта, , 13:07 — REGNUM В Индонезии официально закрыли операцию по идентификации жертв крушения самолета Sriwijaya Air, разбившегося в январе 2021 года, сообщает Detik.

«Сегодня, 2 марта 2021 года в 13:50 по местному времени, операция SJ182 официально объявлена закрытой», — заявили в национальной полиции по идентификации жертв авиакатастрофы в Индонезии.

По данным источника, трое жертв авиакатастрофы остаются неопознанными. Криминалисты не получили образцы, необходимые для установления личности троих погибших. Команде не удалось идентифицировать 46-летнюю женщину, двухлетнюю девочку и семимесячного мальчика, которые должны были находиться на борту самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2021 года национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать ещё одну жертву крушения лайнера Sriwijaya Air.

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