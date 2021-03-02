Архангельск, , 13:07 — REGNUM Архангельская область получит дополнительно 470 млн рублей на переселение людей из ветхого и аварийного фонда. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Почти 470 млн рублей мы сможем направить на улучшений жилищных условий 3,5 тысяч человек из 11 муниципальных образований», — сообщил глава региона.

Деньги, выделяемые в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», будут в виде субсидий предоставлять жителям ветхих домов, у которых власти выкупают непригодное для проживания жилье. Ожидается, что субсидия покроет разницу между выкупной стоимостью их жилья и рыночной стоимости того жилья, которое они планируют купить.

«Всего за шесть лет, начиная с 2019 года, новое жилье в Архангельской области должны получить не менее 27 тысяч северян, живущих в аварийных домах», — отметил глава региона.