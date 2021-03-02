Волгоград, , 13:11 — REGNUM Заключительный этап капремонта уникального автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС начался под Волгоградом. В 2021 году мостовикам предстоит обновить 884 метра дороги и восстановить движение в полном объёме, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе администрации региона.

Последний, третий, этап работ на мостовом переходе Волжской ГЭС включает в себя участок, который находится у железнодорожного полотна, и среднюю часть дороги. В общей сложности его протяжённость составляет 884 метра. Подрядчики уже разобрали 120 погонных метров дороги по верхнему бьефу, готовится к устройству накладная плита и консольная часть, предстоит обновление деформационных швов. На участке сейчас трудятся 39 монтажников и 18 механизаторов, 12 единиц техники. После демонтажных работ количество сотрудников увеличится до 150. Ход ремонтных работ проинспектировал губернатор Андрей Бочаров.

«Это один из сложных объектов, важных для жизни региона, города-героя Волгограда и Волжского. Сроки стоят жёсткие: до конца года должны выполнить весь объём работ и запустить движение в полном объёме. В ходе работ возникают определённые проблемы с перемещением людей и транспорта. Обращаюсь к жителям Волгоградской области, Волгограда и Волжского: надо потерпеть, чтобы, несмотря на все трудности, мы смогли завершить работы и не переносить их на 2022-й год», — сказал губернатор.

Капремонт мостового комплекса проводится впервые за его 60-летнюю историю. Мостовики за два года с начала работ выполнили 70% от запланированного объёма.