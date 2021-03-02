Волгоград, 2 марта 2021, 13:11 — REGNUM Заключительный этап капремонта уникального автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС начался под Волгоградом. В 2021 году мостовикам предстоит обновить 884 метра дороги и восстановить движение в полном объёме, сообщили ИА REGNUM 2 марта в пресс-службе администрации региона.
Последний, третий, этап работ на мостовом переходе Волжской ГЭС включает в себя участок, который находится у железнодорожного полотна, и среднюю часть дороги. В общей сложности его протяжённость составляет 884 метра. Подрядчики уже разобрали 120 погонных метров дороги по верхнему бьефу, готовится к устройству накладная плита и консольная часть, предстоит обновление деформационных швов. На участке сейчас трудятся 39 монтажников и 18 механизаторов, 12 единиц техники. После демонтажных работ количество сотрудников увеличится до 150. Ход ремонтных работ проинспектировал губернатор Андрей Бочаров.
Капремонт мостового комплекса проводится впервые за его 60-летнюю историю. Мостовики за два года с начала работ выполнили 70% от запланированного объёма.