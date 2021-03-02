Москва, , 13:06 — REGNUM Индекс «свободных денег» рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Рост индекса может быть связан с несколькими обстоятельствами, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«Исследовательская компания «Ромир», рассчитывающая этот индекс, отмечает, что рост индекса в январе по отношению к декабрю носит сезонный характер (в декабре потребители перед праздниками больше тратят, а в январе экономят).

А в 2021 году эффект мог быть усилен вследствие пандемии коронавируса, из-за которой возможности расходов в новогодние каникулы были ограничены. В частности, из-за сокращения мобильности, закрытых границ люди меньше расходовали средств на путешествия и развлечения.

Об улучшении ситуации с доходами это не говорит — хотя в декабре, по данным Росстата, действительно было разовое ускорение роста зарплат. Средняя зарплата по стране в номинальном выражении в декабре выросла на 9,7% YoY (против 4,6% в ноябре), в реальном выражении на 4,6% (в ноябре 0,2%).

На динамику декабря, скорее всего, повлияли сезонные выплаты премий в конце года. Скорее, можно говорить об осторожном потребительском поведении граждан на фоне пиковой за несколько лет инфляции и неуверенности в завершении кризиса.

В то же время есть и обнадеживающие сигналы — так, «СберИндекс» фиксирует в феврале рост потребительских расходов на 2,6% YoY — рекордный рост с начала пандемии.

В том числе наблюдается восстановление расходов в наиболее пострадавшем секторе услуг в категориях «Спорт» и «Развлечения». В товарной рознице расходы уже заметно превышают уровень 2020 года», — отметила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году зафиксирован рекордный рост индекса свободных денег у граждан.

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