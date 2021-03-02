Нур-Султан, , 13:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить в десять раз квоту для студентов из Киргизии, поступающих в казахстанские вузы. Об это он заявил 2 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с киргизским коллегой Садыром Жапаровым.

Токаев сказал, что поручил увеличить количество образовательных грантов для киргизских студентов до 50. Глава Казахстана также предложил рассмотреть возможность открытия в Бишкеке одного из ведущих казахстанских вузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта президент Киргизии Садыр Жапаров прилетел в Нур-Султан с официальным визитом. Во время переговоров стороны обсудили развитие приграничного сотрудничества и отметили необходимость проведения первого межрегионального форума.

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