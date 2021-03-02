Киев, 2 марта 2021, 13:08 — REGNUM Украине следует избавиться от «нормативного мусора», доставшегося ей в наследство от СССР. Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук на форуме, посвящённом судебной реформе, сообщило 2 марта информационное агентство УНИАН.
Он рассказал, что отмена старых законов позволит привести в порядок законодательство, что в свою очередь сделает более эффективной судебную систему Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах перенести в онлайн многие бюрократические процедуры, связанные с судами. Эту инициативу он назвал «суд в смартфоне».
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