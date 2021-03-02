Барнаул, , 13:03 — REGNUM Глава российского правительства Михаил Мишустин, пребывающий сегодня, 2 марта, с рабочим визитом в Алтайском крае, выразил надежду, что благодаря реализации программы «Земский учитель» педагогов в регионах России будут достаточно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он рассказал на встрече с педагогами, состоявшейся в барнаульской школе №53.

«У вас замечательная школа, похожая на те школы, которые были у нас в детстве (в самом хорошем смысле этого слова), замечательные учителя, замечательные детки, мы даже пообедали в столовой — еда тоже замечательная. И я от всей души хочу поблагодарить педагогов — всех, кто создавал дух школы», — отметил также Михаил Мишустин.

Говоря о программа «Земский учитель», глава российского правительства вспомнил, как было популярно поехать работать в школу на территории Советского Союза.

«Тогда был конкурс, люди хотели ехать и на Север, и в Сибирь и на Дальний Восток и на юг. Надеюсь, что такими примерами, в том числе, и в Алтайском крае, те учителя, которые заканчивают педагогические вузы, будут соответственно руководствоваться», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Педагоги отметили, что ощущает все меры комплексной поддержки, которая реализуется в виде и дополнительных преференций для молодых специалистов, поддержки классных руководителей, лучших учителей.

По их словам, в Алтайский край на работу приехали педагоги из Новосибирской и Саратовской областей, из Красноярского и Забайкальского краёв. Также есть учителя, которые окончив педагогический вуз, приняли решение возвратиться на работу в своё родное село.

Читайте также: Мишустин: алтайскую школу включат в цифровой образовательный эксперимент