Санкт-Петербург, , 13:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге в 2020 году родилось около 56 тыс. детей, при этом ковид никак не отразился на показателе рождаемости, рассказала заместитель главного врача по анестезиологии, реанимации детской городской больницы №1 Юлия Горелик, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пики по рождаемости отмечался лишь в 2015—2016 годах, тогда регистрировалось около 72−73 тыс. новорожденных. Однако с 2017 года в городе наблюдается снижение рождаемости и 2020 год не стал исключением.

«Показатель младенческой смерти за 2020 год составляет 3,3 промилле — это один из самых низких показателей младенческой смертности в России, и Петербург всегда был в таких лидерах», — пояснила специалист.

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