Барнаул, , 13:08 — REGNUM Программа «Земский учитель» будет существовать и в дальнейшем, российские власти намерены её «серьезно продолжать». Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 2 марта во время встречи со школьными учителями в Барнауле.

Глава правительства, отвечая на вопрос о продолжении программы, отметил, что она работает весьма активно. Многие учителя поехали по этой программе работать на село.

«Поэтому не волнуйтесь, она [программа] продолжается, продлена», — заверил Мишустин и добавил, что правительство рассмотрит дополнительные способы, как помочь выпускникам педагогических вузов обустраиваться в удалённых районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край. Он в частности пообещал региону поддержку со строительством школ.

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