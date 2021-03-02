Калининский район, , 13:10 — REGNUM В селе Новые Выселки Калининского района начала работать первая роботизированная молочная ферма.

Новое производство создано на базе предприятия СХА колхоз «Новые Выселки», которое специализируется на растениеводстве и животноводстве. Здесь трудятся порядка 100 человек.

Новая ферма была возведена в течение шести месяцев 2020 года. На реализацию задуманного было затрачено 90,8 млн рублей. Удалось провести реконструкцию помещения на 130 голов, установить современное оборудование, в том числе два доильных робота. Для фермы закупили 102 головы племенных пород крупного рогатого скота.

Повышение продуктивности животных, рост производительности труда, замена ручного труда автоматизированными системами являются основными целями проекта. С помощью робота в процессе доения происходит анализ качества молока, Один автомат может подоить до 55 коров. Пока животные привыкают к роботам, доятся только 15 голов, в будущем все 130 голов переведут на роботизированный процесс доения, отмечает директор новой фермы Андрей Богомолов.

Глава колхоза «Новые Выселки» Александр Ищенко ставит новые амбициозные цели. В настоящее время всей фермой можно управлять по интернету, а в будущем планируется установка молокоматов и крафтовой сыроварни.

ИА REGNUM ранее сообщало, в селе Лебяжье Далматовского района Курганской области открылась новая роботизированная молочная ферма. Для фермы уже приобретены 160 племенных тёлок голштинской породы.

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