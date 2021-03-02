Воронеж, , 13:01 — REGNUM Факты поборов в МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 175» выявила прокуратура Воронежа, об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Деньги с родителей взимались на постоянной основе, с определенной периодичностью и в определенном размере. Для «легализации» доходов родителям предлагалось заключить договор от имени НП «Содействие» об оказании помощи в реализации общеобразовательных программ дошкольного образования различной направленности.

Вместе с тем, напомнили в прокуратуре, установление фиксированных сумм для благотворительной помощи относится к формам принуждения, а это — нарушение законодательства об образовании. В прокуратуре также усомнились в добровольности «благотворительных» взносов.

Прокуратура также установила, что НП «Содействие», которым родители заключали договоры, располагается и осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в помещении МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 175» с согласия заведующей образовательного учреждения. Надзорное ведомство усмотрело в договоре аренды НП «Содействие» со сторонней организацией признаки фиктивности — по указанному адресу располагается другая организация.

«Указанное свидетельствует о незаконном предоставлении МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 175» объекта муниципальной собственности в пользование НП «Содействие» без заключенного в установленном порядке договора с собственником имущества — администрацией городского округа город Воронеж», — уточнили в прокуратуре.

Помимо этих нарушений, прокуроры обнаружили и «мертвые души» в детсаду: на работу принимались лица, которые фактически не работали, однако на них производились отчисления в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе городского округа город Воронеж об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

В управлении образования и молодежной политики администрации Воронежа уже сообщили, что все выявленные нарушения будут устранены, необходимые дисциплинарные меры будут приняты. При этом в ведомстве подчеркнули, что образовательные учреждения вправе привлекать дополнительные финансовые средства, в том числе за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. Родители вправе оказывать помощь учреждениям, но помощь должна быть исключительно добровольной.