Пекин, , 13:03 — REGNUM Обнародованы снимки нового большого пикапа T90 китайского автопроизводителя Maxus (принадлежит компании SAIC). Фотографии модели размещены на сайте Autohome.

Пикап Maxus T90 Autohome

В модельной линейке марки новинка разместится выше Maxus T70. Стоит отметить, что в отличие от большинства автокомпаний из Китая, SAIC создала T90 на своей собственной «тележке». Автопроизводитель укомплектовал машину жёсткой лестничной рамой, а также системой полного привода 4WD c понижающей передачей.

Под капотом пикапа функционирует двухлитровый дизельный мотор с пиковым крутящим моментом равным 500 Нм. Силовой агрегат трудится в паре с шестискоростной механической коробкой передач. Также покупателям будет доступна версия с автоматической трансмиссией.

На данный момент также известно, что список оснащения нового автомобиля будет включать в себя продвинутый мультимедийный комплекс с большим дисплеем, видеокамеры кругового обзора и кожаную отделку салона.

Ранее компании Alibaba и SAIC создали новую марку электромобилей под названием IM (Intelligence in Motion — «Интеллект в движении»). В КНР она будет выпускаться под наименованием Zhiji Auto IM.

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