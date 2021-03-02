Москва, , 13:03 — REGNUM В России законы по борьбе с пиратскими ресурсами не успевают за развитием цифровых технологий, которые используются для хищения и продажи чужой интеллектуальной собственности. Об этом 2 марта заявил художественный руководитель Центра театра и кино Никита Михалков на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам кинорежиссёра, в вопросах потребления пиратского контента в сети Интернет многое зависит от человеческого фактора — насколько активно люди готовы пренебрегать чужим правом собственности на тот или иной интеллектуальный продукт. В то же время принимаемые ограничения зачастую являются устаревшими и не способными бороться с проблемой пиратства.

«Есть некий дисбаланс — закон не успевает за «цифрой». С приходом «цифры» возможности пиратства кратно увеличились. Мне кажется, здесь должны приниматься законы, которые по возможности опережают развитие «цифры». Здесь, я думаю, в 2019 году на 27% снизился рынок интернет-пиратства. Это свидетельствует о переломе к подписной модели потребления контента. Мне кажется, это один из путей чтобы пиратство было остановлено», — сказал Михалков.

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