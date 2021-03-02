Чебоксары, , 12:59 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор по делу о продаже внедорожника, который продали сразу двум покупателям. Выяснилось, что документы на автомобиль являются фальшивыми, а заводские номера «перебитыми». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Перед судом предстал 47-летний житель Московской области. По данным следствия, он действовал совместно с сообщником, который находится в розыске и в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Правоохранители установили, что в конце декабря 2018 года злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже автомобиля Range Rover Evoque, который сбыл в январе 2019 года за 300 тыс. рублей, получив также от покупателя автомобиль Mitsubishi Lancer. Через несколько дней злоумышленники при помощи второго комплекта ключей угнали проданный внедорожник с парковки в Чебоксарах, а затем продали жительнице Сочи за 1,28 млн рублей.

В прокуратуре отмечают, что документы на автомобиль, переданные как первому, так и второму покупателю, являются фальшивыми, а заводские номера на двигателе и кузове «перебитыми». В надзорном ведомстве поясняют, что фактически данный внедорожник был «двойником» автомобиля, поставленного на учет в России на законных основаниях, поэтому покупатели при проверке подлинности «фактически получали данные о другом аналогичном транспортном средстве».

Фигурант уголовного дела признал вину частично.

«Он указывал, что потерпевшие с учётом стоимости автомобиля должны были понимать о его не совсем «чистой» истории, поэтому в его действиях содержится состав менее тяжкого преступления», — говорится в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размерах»). Решением суда ему назначено пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2020 году число зарегистрированных преступлений выросло на 5%. В том числе более чем на 50% стало больше бесконтактных мошенничеств, составив две трети (85,5%, 2159 из 2525) от всех мошенничеств. Аналогичная ситуация складывается и с бесконтактными кражами (86,9% от тяжких краж, 1676 из 1927). Доля таких преступлений (29,7%) в Чувашии превышает среднероссийский (20,2%) и окружной (21,3%) уровни.

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