Москва, , 12:56 — REGNUM Заявление председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, по сути, отражает проводимую в стране политику дедоллоризации, активная реализация которой началась в 2018 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

«В тот период санкционная риторика Соединенных Штатов достигла очередного пика и риск тотальной «привязки» к американской валюте было необходимо снижать. Именно в 2018 году доля долларовой составляющей в золотовалютных резервах Банка России снизилась с почти 44% до 21,9%.

К середине 2020 года доля доллара США в ЗВР немного увеличилась, достигнув 22,2%, но это скорее статистическая корректировка и продолжение вектора дедоллоризации через структуру золотовалютного запаса Банка России сохраняется и сегодня.

Та же тенденция наблюдается и в части снижения российских вложений в американские долговые обязательства, но с поправкой на конъюнктурную составляющую: в периоды, когда целесообразность вложений на кратко-среднесрочную перспективу экономически оправдана, они осуществляются. Однако это лишь инструмент формирования доходности, но никак не стратегическое изменение подхода.

В дополнение к перечисленным мерам следует отметить и инициативы крупнейших российских предприятий: так еще в 2019 году «Роснефть» и «Новатэк» исключили из своих экспортных контрактов долларовую составляющую.

А учитывая значительную долю России в структуре совокупного мирового оборота на рынке сырья, подобные инициативы могут оказать достаточно ощутимое влияние на американскую валюту.

Но следует понимать: исключение доллара из оборота невозможно, как с технической, так и со стратегической точек зрения.

Но диверсификация используемых финансовых инструментов, нацеленная на снижение зависимости России от геополитического контекста, необходима и ее планомерную реализацию мы наблюдаем и сегодня», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимо снижать зависимость российской экономики от доллара США, хотя эта валюта по-прежнему останется в обращении в стране, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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