Прага, , 12:59 — REGNUM Падение экономики Чехии, которое произошло в результате мер ограничения, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, стало наиболее крупным в истории страны с момента ее образования 1 января 1993 года. Об этом 2 марта сообщает Чешское телевидение со ссылкой на статистическое управление страны.

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Отмечается, что наиболее негативно пандемия отразилась на гостиничной и туристической отраслях, а также в торговле и в транспортной отрасли. Кроме того, из-за того, что во время пандемии остановилась часть промышленных предприятий страны, падение также отмечено в производстве.

Помимо этого, зафиксировано падение потребительского спроса, так как жители Чехии из-за опасений ухудшения финансовой ситуации сократили свои расходы. Также снизилась активность в сфере инвестиций.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта правительство Чехии приняло решение, согласно которому все сотрудники, работающие не дистанционно, будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции прямо на своих рабочих местах.