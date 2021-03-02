Москва, , 12:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведет 2 марта совещание по развитию угольной отрасли в режиме видеоконференции. Об этом 2 марта сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как рассказал пресс-секретарь, во вторник, 2 марта, глава Российского государства работает в Кремле.

«Главная тема сегодняшнего рабочего дня у президента — это уголь, развитие угольной отрасли. Именно этому сегодня будет посвящено большое и субстантивное совещание, которое пройдет в режиме видеоконференции», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел в Барнауле встречу с представителями промышленности Алтайского края на территории Алтайского завода прецизионных материалов.