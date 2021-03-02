Сеул, , 12:57 — REGNUM В период с 26 февраля по 1 марта в Южной Корее были привиты от COVID-19 порядка 23 086 человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

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Выступая 2 марта на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, премьер-министр подчеркнул, что в стране не было зарегистрировано серьёзных побочных реакций.

Чон Сэ Гюн отметил, что были замечены лишь 156 осложнений в лёгкой форме, которые являются реакцией организма на вакцину, но они быстро исчезли.

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Представитель правительства также выразил обеспокоенность в связи с распространения фальшивых новостей о якобы низком уровне безопасности вакцины от COVID-19, а также пообещал усилить борьбу с распространением фэйковых новостей и приложить усилия для ускорения темпов вакцинации.