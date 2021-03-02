Владикавказ, , 12:53 — REGNUM В Северной Осетии в 2021 году продолжат реализовывать проект «Сад памяти». Он инициирован в целях увековечения памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В рамках международной акции в республике будет высажено 45,5 тыс. деревьев.

Первые посадки начнутся уже в середине марта, сообщили в пресс-службе министерства природы республики. На 18 марта запланирована высадка 550 саженцев грецкого ореха в селении Майрамадаг Алагирского района. Участниками акции станут представители общественных организаций, учащиеся школ и студенты, волонтеры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Северной Осетии было высажено 89 934 дерева — по числу участников войны из республики.