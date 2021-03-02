Москва, , 12:53 — REGNUM Ход вакцинации на Украине демонстрирует отсутствие какого-либо интереса властей к судьбе граждан собственной страны. Об этом 2 марта заявил журналист Руслан Коцаба на телеканале «Россия 24».

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«Очень глупо, когда политизируют фармакологию. Это проблема во всём мире. Но только такая власть, которая не считает Украину своим государством, относится к своим гражданам как к белым рабам. На которых, по сути, тестируют вакцину», — заявил Коцаба.

«Наверное, это не секрет, что Украина в этом списке добровольных тестов фармакологических препаратов на первом месте. Есть ещё Непал, Бангладеш — но с нами, с украинцами добровольно подписывают какой-то договор и человек получает за это деньги, чтобы на нём испытали фармакологические препараты. Только в Украине додумались это всё делать в государственном масштабе и бесплатно. Хотя мне кажется, что кто-то за эти деньги немалые, за это тестирование, получит», — отметил он.

Ранее на Украину прибыла партия препарата CoviShield — копии вакцины от AstraZeneca, но изготовленной в Индии. Препарат производится по лицензии AstraZeneca, но демонстрирует невысокую эффективность (не более 60%). Индийский вариант вакцины вызывает у многих опасение повышенного риска побочных эффектов.

На Украине вакцинация индийским препаратом вызывает возмущение как рядовых граждан, так и медиков. При этом Киев ранее запретил использовать для вакцинации российский «Спутник V».