Тбилиси, , 13:01 — REGNUM В парламенте Грузии не хватает депутатов, чтобы принять законопроект о выборной реформе, так как для этого требуется внести изменения в конституцию государства. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 марта рассказал журналистам депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Шалва Папуашвили.

В парламенте планируют внести ряд изменений в избирательный кодекс, согласно рекомендациям, разработанным в ОБСЕ.

«Мы еще раз призываем партии, которые отказываются от участия в парламентской работе, отложить свои личные и партийные интересы, воспользоваться этой возможностью, войти в парламент и не исключаться из процесса осуществления этой очень важной для нашей страны реформы», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что депутаты продолжат «совершенствовать» законопроект, и через два месяца планируется его принять в третьем чтении.

Стоит отметить, что в Грузии для принятия законопроектов, которые касаются изменений конституции, требуется, чтобы в парламенте находилось не менее 113 депутатов.

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