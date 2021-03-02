Хабаровск, , 13:02 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 2 марта посетил детский технопарк «Кванториум» и пообщался со школьниками, которые там занимаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Кванториум» в Хабаровске открыли ещё в сентябре 2020 года как структурное подразделение краевого центра образования (КЦО).

Технопарк — это новый формат дополнительного образования, где есть учебные классы и хайтек-цех с современным оборудованием. Созданы условия для исследований, проектирования, моделирования, конструирования.

Образовательная программа делится на модули по возрастанию сложности. У детей есть возможность испытать себя в самых разнообразных профессиях: биотехнолога, авиационного конструктора, нефтяника, программиста.

В «Кванториуме» обучается 800 школьников, а в рамках ознакомительных туров технопарк посещают более 4000 детей от семи до 18 лет. С ребятами занимаются молодые ученые, аспиранты ведущих вузов Хабаровска.

Ребятам и педагогам удалось создать уже несколько проектов: «Солнце в рюкзаке», «Санитайзеры: вред или польза», «Фиточай: мой край — моя сила», «Безопасные дороги: система умных светофоров». Сейчас в технопарке идёт работа над проектами, ставшими победителями и призёрами всероссийского конкурса «Большие вызовы»: «Умный рюкзак», «Route Adviser: сервис удобных маршрутов в общественном транспорте», «Датчик «Сколиозу нет», «Гибридная ткань».

«Одаренные, увлеченные всевозможными разработками и углубленным изучением наук дети — будущее Хабаровского края. Регион заинтересован в том, чтобы они учились, жили и в дальнейшем работали у себя на родине.

Развивать и поддерживать это направление особенно важно, ведь 2021 год объявлен президентом страны Годом науки и технологий», — сказал Михаил Дегтярев.

Из средств субсидии из федерального бюджета технопарк оснастили на более 71 млн рублей.

На территории региона работает уже два «Кванториума», первый открыли в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, первый школьный «Кванториум» появится в Волгограде в сентябре 2021 года в школе № 55 «Долина знаний».